У свої 24 роки Уляна Шух встигла попрацювати і тренером, і журналісткою. У 20 років Уляна стала наймолодшим в історії тренером збірної України з легкої атлетики. В Мінмолодьспорту пропрацювала понад 2 роки.

"Моє перше відрядження в якості team lead було на Командний чемпіонат Європи з легкоатлетичних метань на Канарські острови, - пригадує українка. - Мені був 21 рік, я очолювала команду, де з 24 спортсменів лише 2 були молодші за мене, а на літаку до цього я ніколи не літала. Про те, що це мій перший політ і перше відрядження ніхто з команди не здогадався"

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Шух є представницею відомої спортивної династії.

"У мене - спортивна родина, - підтверджує Уляна. - Бабуся та дідусь – тренери з гімнастики та легкої атлетики, мама з татом – тренери з легкої атлетики, сестра – титулована українська легкоатлетка, брату поки 16, але він вже також чемпіон України зі стрибків із жердиною у своїй віковій категорії. Я з 17 років працювала тренером з бейбі-фітнесу, з 19 – персональним тренером в тренажерному залі".

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На телебачення Шух потрапила випадково.

"Продюсер телеканалу XSPORT Дмитро Лазуткін запропонував спробувати себе в ролі ведучої спортивних новин, - пригадує Уляна. - Спробувала, вийшло, зрозуміла, що моє, залишила Мінмолодьспорту заради кар’єри ведучої. Вела програми XSPORT NEWS, XSPORT studio, Час чемпіонів.

Зараз працюю ведучою телеканалів 36,6 TV та Кус-Кус. Нещодавно завершився перший сезон проєкту "У формі #зірки" - шоу про те, як українські зірки тримають себе у формі і "вПіжамі" - це ранкова зарядка вдома.

Наразі через карантин немає змоги полетіти ближче до хвиль, тому я пробую себе у танцях, Це кумедна історія, адже танцівниця з мене, м'яко кажучи, нікудишня. Під час зйомок проєкту "У формі зірки", коли зірки навчали мене танцям, вся знімальна група плакала від сміху і вирішила подарувати мені сертифікат на майстер-клас до Дня народження. Мені сподобалося і тепер я ходжу на індивідуальні заняття з джаз-фанку.

Зараз працюю над кількома авторськими проєктами:

1) Кулінарне шоу "Корисна кухня", де експерти в абсолютно різних сферах життя (лікарі, спортсмени, йоги, психологи і навіть юристи) готують зі мною корисні страви, розвінчують міфи та упередження на актуальні для кожного жителя України теми і дають корисні поради.

2) "Альтернативна медицина" - моя особиста гордість. Це проєкт, в якому я особисто перевіряю різні методи недрадиційного лікування та діагностики і знайомлю із ними глядача. В рамках першого сезону мене кусали п'явки, жалили бджоли, мене гіпнотизували, заливали олію в очі, я голодувала 10 днів і багато інщого! Разом із глядачами ми шукаємо способи покращити власне здоров'я і альтернативу класичним пігулкам.

3) Кулінарне шоу "УляЮля" - програма, де дві подружки готують цікаві корисні страви і обговорюють фундаментальні людські теми: любов, дружба, гроші тощо. На низькому старті ще два цікаві проєкти на телеканалі "Дача", які не пов'язані зі спортом, чи здоров'ям, проте торкаються архітектури та бізнесу. В одному з них я буду з'являтися в кадрі лише частково, а в іншому ви взагалі почуєте тільки мій голос. Завжди подобалася роль сценариста, та й керівництво жартує, що в кадрі Уляни вже забагато