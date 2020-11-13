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Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки зі спортивної династії
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Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки зі спортивної династії

Сьогодні 11:11 Valeriy Ruchka 5973
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки зі спортивної династії

Джерело - Чемпіон.

У свої 24 роки Уляна Шух встигла попрацювати і тренером, і журналісткою.  У 20 років Уляна стала наймолодшим в історії тренером збірної України з легкої атлетики. В Мінмолодьспорту пропрацювала понад 2 роки.

"Моє перше відрядження в якості team lead було на Командний чемпіонат Європи з легкоатлетичних метань на Канарські острови, - пригадує українка. -  Мені був 21 рік, я очолювала команду, де з 24 спортсменів лише 2 були молодші за мене, а на літаку до цього я ніколи не літала. Про те, що це мій перший політ і перше відрядження ніхто з команди не здогадався"

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Шух є представницею відомої спортивної династії.

"У мене - спортивна родина, - підтверджує Уляна. - Бабуся та дідусь – тренери з гімнастики та легкої атлетики, мама з татом – тренери з легкої атлетики, сестра – титулована українська легкоатлетка, брату поки 16, але він вже також чемпіон України зі стрибків із жердиною у своїй віковій категорії. Я з 17 років працювала тренером з бейбі-фітнесу, з 19 – персональним тренером в тренажерному залі".

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На телебачення Шух потрапила випадково.

"Продюсер телеканалу XSPORT Дмитро Лазуткін запропонував спробувати себе в ролі ведучої спортивних новин, - пригадує Уляна. - Спробувала, вийшло, зрозуміла, що моє, залишила Мінмолодьспорту заради кар’єри ведучої.  Вела програми XSPORT NEWS, XSPORT studio, Час чемпіонів. 

Зараз працюю ведучою телеканалів 36,6 TV та Кус-Кус. Нещодавно завершився перший сезон проєкту "У формі #зірки" - шоу про те, як українські зірки тримають себе у формі і "вПіжамі" - це ранкова зарядка вдома. 

 Наразі через карантин немає змоги полетіти ближче до хвиль, тому я пробую себе у танцях, Це кумедна історія, адже танцівниця з мене, м'яко кажучи, нікудишня. Під час зйомок проєкту "У формі зірки", коли зірки навчали мене танцям, вся знімальна група плакала від сміху і вирішила подарувати мені сертифікат на майстер-клас до Дня народження. Мені сподобалося і тепер я ходжу на індивідуальні заняття з джаз-фанку.

Зараз працюю над кількома авторськими проєктами:

 1) Кулінарне шоу "Корисна кухня", де експерти в абсолютно різних сферах життя (лікарі, спортсмени, йоги, психологи і навіть юристи) готують зі мною корисні страви, розвінчують міфи та упередження на актуальні для кожного жителя України теми і дають корисні поради. 

 2) "Альтернативна медицина" - моя особиста гордість. Це проєкт, в якому я особисто перевіряю різні методи недрадиційного лікування та діагностики і знайомлю із ними глядача. В рамках першого сезону мене кусали п'явки, жалили бджоли, мене гіпнотизували, заливали олію в очі, я голодувала 10 днів і багато інщого! Разом із глядачами ми шукаємо способи покращити власне здоров'я і альтернативу класичним пігулкам. 

 3) Кулінарне шоу "УляЮля" - програма, де дві подружки готують цікаві корисні страви і обговорюють фундаментальні людські теми: любов, дружба, гроші тощо. На низькому старті ще два цікаві проєкти на телеканалі "Дача", які не пов'язані зі спортом, чи здоров'ям, проте торкаються архітектури та бізнесу. В одному з них я буду з'являтися в кадрі лише частково, а в іншому ви взагалі почуєте тільки мій голос. Завжди подобалася роль сценариста, та й керівництво жартує, що в кадрі Уляни вже забагато

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Зі спортом українка на "ти" з перших кроків життя.

"Професійно грала в теніс в дитинстві, КМС з легкої атлетики та пауерліфтингу, плаваю всіма стилями (так, навіть батом), добре вмію і обожнюю грати в баскетбол та волейбол - зізнається Уляна. – Також мене завжди приваблювали екстремальні види спорту. У 15 років була членом команди з роуп-джампінгу, понад 50 разів стрибала з Пішохідного мосту, у 16 вперше стрибнула з парашутом, трохи займалася слеклайном, пробувала себе на сноуборді. Можу вигадати тренування на всі групи м’язів на рівному місці. Останнім часом мене надзвичайно запалює серфінг! Це моя невиліковна хвороба і любов до мурашок одночасно. Минулого року відвідала етап чемпіонату світу WSL (Wоrld Surf League), на власні очі бачила Габріеля Медіну, Каноа Ігараші, а легендарного Келлі Слейтера взагалі на відстані витягнутої руки! Двічі їздила в серфінг-кемпи, потроху беру хвилі на line up".

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Свою причетність до ЗОЖ-ком’юніті українка пояснює просто

За що обожнюю спорт і ЗОЖ-ком’юніті, то це за людей, - стверджує Уляна. - Тусовки, які збираються разом пограти у волейбол на пляжі, позайматися йогою на заході сонця, половити хвилі в океані – завжди найпривітніші, найбільш свідомі та щирі. Це спільнота, членам якої весело без алкоголю, які дбають про своє здоров’я, шанобливо ставляться одне до одного. І я пишаюся бути частинкою такого суспільства!

Максим Розенко, Чемпіон

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