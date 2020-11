Чотири роки тому Мак-Грегор став чемпіоном UFC у двох дивізіонах

Колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Мак-Грегор повернувся і проведе бій-реванш проти Дастіна Пор'є. І це уже офіційно!

А сьогодні якраз знаменна дата для ірландця. 12 листопада 2016 року Конор в рамках турніру UFC 205 переміг Едді Альвареса і став першим одночасно дворазовим чемпіоном в історії UFC (легка і напівлегка вага).



У тому бою ірландець здобув перемогу в другому раунді технічним нокаутом.

On this day in 2016: Conor McGregor became the double champ at UFC 205. 🏆🇮🇪



