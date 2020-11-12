21-річний американець став першим спортсменом в історії з синдромом Дауна, який подолав Ironman

21-річний американець Кріс Нікіч став першою людиною з синдромом Дауна, який зумів пройти всю дистанцію у виснажливому триатлонному змаганні Ironman
Змагання включають в себе заплив (3,87 кілометра), їзду на велосипеді (180 км) і забіг (42,1 км).
Супроводжував спортсмена тренер. На те, щоб подолати дистанцію, у Нікіча пішло 16 годин 46 хвилин і 9 секунд. Учасникам дається 17 годин, щоб фінішувати.
Успіх Нікіча буде зафіксований в Книзі рекордів Гіннеса.
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