 "Роналду має попроситися у Зеніт". З Боярським усе гірше, ніж ми думали! | Блоги | Champion.com.ua
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"Роналду має попроситися у Зеніт". З Боярським усе гірше, ніж ми думали!
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"Роналду має попроситися у Зеніт". З Боярським усе гірше, ніж ми думали!

Сьогодні 18:39 Valeriy Ruchka 479 0
"Роналду має попроситися у Зеніт". З Боярським усе гірше, ніж ми думали!

Гравці російського Зента не гірші за португальського нападника Кріштіану Роналду.

Так вважає відданий уболівальник пітерського клубу Михайло Боярський,

"Якщо Роналду вирішить залишити Ювентус, то його візьме будь-яка команда. Що стосується Зеніта, якщо португалець опиниться в Пітері, це буде фантастика. І не так важливо, що йому зараз 35 років. У наш час і в 38 продовжують грати, нічого страшного в цьому не бачу. З іншого боку, у нас таких футболістів, як Роналду, вся команда. Не відчував би захоплення від його трансферу в Зеніт. Наші футболісти грають краще, ніж Роналду!

Ось якби Роналду сам подзвонив Семаку і запитав: "А ви можете взяти мене до себе в Зеніт?" А Семак відповів би: "Я подумаю, передзвоню вам", ось це було б реальніше. Але, звичайно, це казковий варіант. Щось схоже, якщо 78-річний Пол Маккартні вирішить приїхати в Росію і виступати за одну з наших груп. Дуже красива історія, але я в неї мало вірю".

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