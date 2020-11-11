Український чемпіон світу був дискваліфікований через вишиванку

Джерело - Чемпіон.

Українець Юрій Анікєєв став чемпіоном світу з шашок-100 у рапіді та перервав гегемонію росіян.

"Виступом на турнірі я дуже задоволений. На шляху до золота вдалося обіграти чинного чемпіона світу з шашок-100 Олександра Георгієва з Росії, що додає ще більше позитивних емоцій", - сказав Анікєєв.

А ми пам'ятаємо, що у 2017 році Юрій Анікєєв саме через "дружню" сусідню країну отримав три роки дискваліфікації від Міжнародної федерації шашок (IDF). Причина такого покарання - начебто порушення етичного кодексу. З боку росіян з керівництва Міжнародної федерації шашок лунали закиди щодо виступів Анікєєва у вишиванці.

"Це проросійська федерація, можливо це мало значення. У неофіційних розмовах мене запитували, чому на турнірах я виступаю у вишиванці. Для росіян це було як щось погане", - говорив тоді український спортсмен.

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