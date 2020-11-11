Джерело - Чемпіон.

Лідер світового рейтингу з гольфу іспанець Джон Рам виконав фантастичний удар по воді: кілька разів був рикошет від поверхні, далі м'яч викотився на траву і проїхав точно в лунку

Це було в рамках підготовчого турніру до серії Мастерс. Повідомляється, що напередодні 26-річний Рам виконав аналогічний удар, але тоді ніхто не встиг це зняти. За стандартом на кожну лунку витрачається 2 удари і в дуже рідкісних випадках вдається потрапити з першої спроби, що тут і сталося.

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