Найбільший расистський скандал: рік тому Тайсон розплакався під час Класичного

Рік тому донецький Шахтар у Харкові переграв Динамо у матчі 14 туру УПЛ (1:0). Та поєдинок запам'ятався не цим.

А найгучнішим расистським скандалом в українському футболі. Уболівальники з гостьового сектора стадіону ОСК Металіст імітували звуки мавп.

Та ультрас стверджували, що скандал виник через помилки сприйняття звуків, які видавали фанати.

"У нас є друзі у Всесвітній організації захисту тварин, які розповіли нам про ситуацію з таким видом птахів, як північні плямисті сови.

Ми вирішили зробити акцію на підтримку цих сов. Не знаю взагалі, як можна звук сови не відрізнити від звуку мавпи? Вони абсолютно різні"

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