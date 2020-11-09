Блоги | Champion.com.ua

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 9-го листопада, свій 46-й день народження святкує легенда Ювентуса Алессандро Дель П'єро.
Алессандро утримує позицію найкращого бомбардира "Старої Синьйори" (289 голів). Також Дель П'єро є лідером за кількістю матчів за туринців (705 поєдинків).
Туринський клуб привітав свого колишнього гравця.
E' il compleanno di @delpieroale!— JuventusFC (@juventusfc) November 9, 2020
TANTI AUGURI, LEGGENDA! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/Nhg5ABYNlf
Та згадав гол легендарного нападника.
#GoalOfTheDay— JuventusFC (@juventusfc) November 9, 2020
Birthday Boy edition! 🎂@delpieroale pic.twitter.com/dEkc8cvxhu
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua