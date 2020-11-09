Блоги | Champion.com.ua

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Алессандро Дель П'єро - 46! Ювентус привітав свого легендарного форварда

Сьогодні 20:46 Valeriy Ruchka 236 0
Алессандро Дель П'єро - 46! Ювентус привітав свого легендарного форварда

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9-го листопада, свій 46-й день народження святкує легенда Ювентуса Алессандро Дель П'єро.

Алессандро утримує позицію найкращого бомбардира "Старої Синьйори" (289 голів). Також Дель П'єро є лідером за кількістю матчів за туринців (705 поєдинків).

Туринський клуб привітав свого колишнього гравця.

Та згадав гол легендарного нападника.

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