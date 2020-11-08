Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо розгромно поступилося Шахтарю на НСК Олімпійський в матчі 9-го туру чемпіонату України.

Поєдинок відбувався без глядачів через важку ситуацію з пандемією в країні, але при цьому на трибунах були помічені віп-уболівальники.

В кінці першого тайму камера показала головного тренера збірної України Андрія Шевченка і колишнього абсолютного чемпіона світу у важкій вазі боксера Олександра Усика, які сиділи разом.

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