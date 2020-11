У 8 турі АПЛ Вест Гем мінімально здолав Фулгем в лондонському дербі.

На 96-ій хвилині після перегляду VAR арбітр Джонс призначив пенальті у ворота Лукаша Фабіанскі. Проте, нападник Фулгема Лукман не зміг реалізувати одинадцятиметровий, незграбно виконавши паненку. Польський голкіпер спокійно забрав м’яч до своїх рук.

Ffs why didn’t he just lookman pic.twitter.com/sb46key9RZ