Чемпіонка світу серед юніорів Аліна Шух потрапила на обкладинку книги "Людина, що стоїть за спортсменом".

Історію цієї події вона розповіла у своєму Instagram:

"1,5 роки тому я їхала з містечка на півдні Іспанії в Мадрид для того що б проголосувати на виборах президента Украіни. Для поїздки довелося скористатися BlaBlaCar. Мені дуже пощастило з водієм. З Карлосом за 6 годин дороги ми встигли поговорити на найрізноманітніші теми, від потенціалу розвитку космосу до улюбленого нам спорту (він працював психологом баскетбольної команди на той момент). Загалом, зав'язалася дружба. я навіть ще приїжджала в Мадрид до нього в гості.

Після тієї першої зустрічі Карлос почав писати книгу, з багатообіцяючою назвою "Людина, що стоїть за спортсменом". Я стежила за всім процесом написання і публікації книги. Але чого я не знала, так це те, що він помістить моє фото на її обкладинку! Мені прямо дуже приємно, і я дуже рада за свого друга ".