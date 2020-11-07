Браво федерація. 14 років тому на стадіоні Динамо літала сіра плетена шапка

Джерело - Чемпіон.

14 років тому, 6 листопада 2006 під час матчу 13-го туру чемпіонату України з футболу на стадіоні імені Лобановського в Києві літала плетена сіра шапка і пролунало знамените "Браво, Федерація". Із уст невдоволеного тренера Шахтаря Мірчі Луческу

Луческу тоді розгнівило цілком заслужене вилучення оборонця Дмитра Чигринського наприкінці першого тайму. Взагалі ж червоних картки в цій грі було три – у динамівців не завершив гри Артем Мілевський, а Даріо Срна отримав вилучення за те, що кричав на суддю вже після фінального свистка.

Шахтар програв той матч 0:1 – на 73-й хвилині єдиний м’яч з передачі Валентина Белькевича забив Максим Шацьких.

"Чемпіонат України зганьбився! – сказав на післяматчевій пресконференції румунський тренер

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