Українці проти росіянина: в УЄФА визначають найяскравіщого молодого голкіпера Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Офіційний твіттер УЄФА проводить опитування на визначення найяскравішого молодого голкіпера Ліги чемпіонів цього сезону.

Українці Руслан Нещерет (Динамо) і Анатолій Трубін (Шахтар) протистоять росіянину Матвєю Сафонову (Краснодар). Юний кіпер Динамо впевненно лідирує в опитуванні, набравши 50,6% голосів. У Анатолія Трубіна - 27,2%, у Сафонова - 22,4. Проголосувати може кожен бажаючий.

🤔🤔🤔 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2020

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