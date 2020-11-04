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Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо

Сьогодні 18:47 Андрій Твердохліб 269 0
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо

Джерело - Чемпіон.

За кілька годин в іспанії київське Динамо розпочне поєдинок 3-го туру групи G Ліги чемпіонів проти Барселони.

Напередодні гри ми багато згадували славетні поєдинки між київським і каталонським грандом. Зараз же наша ретроспектива із далекого 1993 року. Легендарний гол Сергія Реброва у ворота Андоні Субіссарети на Камп Ноу. На жаль, тоді динамівці, після домашньої перемоги - 3:1, програли - 1:4 і покинули турнір уже на стадії 1/16 фіналу (тоді ЛЧ тільки зароджувалася й турнір прорходив за іншою схемою - Чемпіон).

Нагадаємо, у вищезгаданому матчі гарматний гол у ворота Ігоря Кутєпова забив нині головний тренер Барси Рональд Куман.

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