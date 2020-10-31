Як повернутися до тренувань після коронавірусу, та що слід слухати під час пробіжок - Пейсмейкери

У новому епізоді подкасту “Пейсмейкери” - найцікавіші новини зі світу бігу:

- 75 напівмарафонів за 75 днів;

- біг знижує ризик передчасної смерті;

- як повернутися до тренувань після перенесеного коронавірусу;

- Ольга Бібік завершила спортивну кар’єру;

- вчені розкрили несподівану загрозу бігових кросівок;

- новий рекорд України – 5 годин на біговій доріжці;

- перетнути Європу та гори бігом босоніж – можливо;

- експерти розповіли, що слід слухати під час пробіжок;

- створили кросівки на рослинній основі;

- Saucony випустили серію бігового взуття Ендорфін;

- нове дослідження – що бігуни думають про травми;

і традиційно - анонси забігів листопада.

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