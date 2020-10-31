Як повернутися до тренувань після коронавірусу, та що слід слухати під час пробіжок - Пейсмейкери

У новому епізоді подкасту “Пейсмейкери” - найцікавіші новини зі світу бігу:
- 75 напівмарафонів за 75 днів;
- біг знижує ризик передчасної смерті;
- як повернутися до тренувань після перенесеного коронавірусу;
- Ольга Бібік завершила спортивну кар’єру;
- вчені розкрили несподівану загрозу бігових кросівок;
- новий рекорд України – 5 годин на біговій доріжці;
- перетнути Європу та гори бігом босоніж – можливо;
- експерти розповіли, що слід слухати під час пробіжок;
- створили кросівки на рослинній основі;
- Saucony випустили серію бігового взуття Ендорфін;
- нове дослідження – що бігуни думають про травми;
і традиційно - анонси забігів листопада.
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