 Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу | Блоги | Champion.com.ua
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Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу

Сьогодні 12:30 Андрій Твердохліб 6349 0
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу

Джерело - Чемпіон.

Ведуча українському телеканалу Xsport Марина Машкіна серед видів спорту більше всього любить футбол, вчить іспанську мову і в перспективі мріє працювати на іспанському телебаченню. При цьому Марина не збирається зраджувати спортивній журналістиці.

Дуже люблю дивитися футбол, - зізнається українка Чемпіону - Любов до футболу батько привив мені ще з дитинства. Не піду до ресторану, якщо там не показують Лігу Чемпіонів, яка йде в цей вечір. З європейського чемпіонату більше за все подобається іспанський футбол. Серед улюблених команд - Реал. Моя мрія -  працювати в прес-службі "вершкових" . З футболістів дуже подобається виваженість Тоні Кроса і ще з дитинства дуже полюбляю Сеска Фабрегаса.

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Марина веде передачу на каналі Xsport, де висвітлює новини з соцмереж, а також робить інтерв’ю з топ-зірками спорту. Додаткові переваги українки – ідеальна фігура та непогана фан-база у instagram.

Намагаюся підтримувати свою форму. – не приховує українка. -  Особливо не сиджу на дієтах, але їм багато фруктів та овочів. Намагаюся обмежувати себе солодощами. Але це доволі складно, оскільки я солодкоіжка. Тому дуже багато займаюся в залі.  Практично кожного дня. Літом - бігаю на свіжому повітрі. Також зі своїм хлопцем, батьком та друзями граємо в футбол. Щоправда, завжди стою на воротах)) Нещодавно відкрила для себе пілатес та йогу. Ці види спорту є своєрідною медитацією для мене.

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Моя глобальна мета - працювати  на іспанському телебаченні, - ділиться своїми планами Марина. – Тому поставила собі за ціль довчити іспанську. Але, якщо і працювати десь, то тільки спортивною журналісткою!

А вам подобається фотосесія Марини?

Максим Розенко, Чемпіон

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