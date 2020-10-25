Фото дня. 15 тисяч іграшкових ведмедиків заповнили трибуни стадіону в Нідерландах

Джерело - Чемпіон.

У матчі шостого туру Ередивізії Геренвен вдома знищив Єммен (4:0).

Поєдинки в Нідерландах проводяться при порожніх трибунах, проте керівництво "суперфрізов" знайшли вихід з цієї ситуації, розмістивши 15 тисяч плюшевих ведмедиків Тедді в формі клубу на трибунах. Геренвен разом з фондом по боротьбі з дитячою онкологією провів цю акцію, щоб звернути увагу уболівальників до проблеми дітей, хворих на рак.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua