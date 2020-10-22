Джерело - Чемпіон.

Фантастичний гол збірної України у ворота збірної Іспанії в Лізі націй увійшов в добірку найкращих моментів офіційного твіттеру УЄФА.

"Від голкіпера до голу в 6 дотиків"

Нагадаємо, збірна України перемогла іспанців у Києві в 4 турі Ліги націй.

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