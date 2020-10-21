Влада Седан показала як її привітав Зінченко із днем народження

Дружині захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка Владі Седан виповнилося 25 років.

Дівчина у своєму Instagram показала, як футболіст привітав її з днем народження.

"Спасибі величезне всім за ваші теплі слова і привітання. Такої кількості СМС і дзвінків я у своєму житті ще ніколи не приймала. Свої 25 зустрічаю вдома, з моєю родиною в Манчестері. І більше для щастя нічого не потрібно", - написала Влада в Instagram .