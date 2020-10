Влада Седан показала як її привітав Зінченко із днем народження

View this post on Instagram

Спасибо огромное всем за ваши тёплые слова и поздравления🙌🏼😍 Такого количества смс и звонков я в своей жизни ещё никогда не принимала☺️ Свои 25 я встречаю дома, с моей семьей в Манчестере🥰 и больше для счастья ничего не нужно🙌🏼❤️