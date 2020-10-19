Відомий український каратист Станіслав Горуна прокоментував рішення Дарницького районного суду про заборону поширювати книгу Вахтанга Кіпіані Справа Василя Стуса через згадування в ній лідера проросійської ОПЗЖ Віктора Медведчука.

"Як ми змогли це допустити?

Людина, яка нічого не знає про три Голодомори, розстріляне Відродження, посідає посаду Президента України і розказує про дружбу з Росією в складі СРСР

Людина, яка розганяла Майдан і курувала кримінальні справи проти активістів займає посаду заступника голови адміністрації Президента

медведчуки,портнови, лукаші і їм подібні повилазили на всі екрани країни.

А суд заборонив книгу Вахтанг Кіпіані "Справа Василя Стуса". Бо там описується судовий процес над поетом, якого , разом із слідством, засудив, злив, прирік на смерть його адвокат - кум путіна, який у 2020 році й далі "зливає " Україну. Дресирований пес з ведмежим прізвищем.

Чого чекати далі? І чи варто чекати?", - написав Горуна.