Про бігові травми. Як уникнути і лікувати - Пейсмейкери

Яким би ти не був спортсменом - професійним чи любителем, початківцем чи досвідченим, повільним чи швидким...травми трапляються в кожного!

Неправильне взуття, перетренованість, відсутність відновлення та інші фактори - все це може призвести до проблем. Хтось бігає з травмою, сподіваючись, що так мине, хтось перестає бігати й теж сподівається на те саме, а хтось відновлюється, лікується, робить висновки, але з поверненням в біг знову наступає на ті самі граблі.

Чому так? Про бігові травми і говоримо у новому епізоді з Аллою Кашпіровською - лікаркою фіздиспансеру, яка теж бігає і тому у своїх пацієнтів не питає: “Нащо вам здався той марафон”.

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