Відео дня. Лопес ефектним сальто відсвяткував перемогу над Ломаченком

Український боксер Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) програв у поєдинку за звання абсолютного чемпіона Теофімо Лопесу (16-0, 12 КО).

Свою перемогу 23-річний американець відсвяткував досить незвичайно. Спочатку його на руках по рингу носив батько, а потім він зробив сальто назад прямо посеред рингу.

THE MOMENT!!



Go full screen and soak this all in.#TheTakeover was more than just a nickname all along for @TeofimoLopez 👑👑👑👑 #LomaLopez pic.twitter.com/5IEl1i209h