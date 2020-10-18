Ломаченко без шансів програв Лопесу: головні підсумки бою

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко (14-2, 10 KO) програв одноголосним рішенням суддів Теофімо Лпесу (16-0, 12 KO) в бою за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Вердикт суддів красномовний - 116:112, 119:109, 117:111.

Дивіться: Ломаченко - Лопес: повне відео бою

Таким чином, Ломаченко втратив усі пояси, а американець став новим королем дивізіону.

Ось, на нашу думку, найголовніше з того, що сталося вранці, 18 жовтня.

1. Холоднокровність і витримка Лопеса

Американський боксер дуже багато наговорив до бою, поводив себе зухвало й нахабно, проте в ринзі діяв дуже виважено та спокійно. Його емоційність до бою могла завадити й під час поєдинку, але Лопес впорався.

2. Габарити Лопеса

Очевидно, що Ломаченко виступає не в своїй ваговій категорії, і чим сильніший суперник, тим українцю дискомфортніше боксувати. Здалося, що в першій половині бою, програною Ломаченко без шансів, саме страх пропустити лакіпанч від американця, не дозволяв українцю діяти більш розкуто та активно.

3. Самовпевненість Ломаченка

Склалося враження, що Ломаченко був занадто впевнений у своїй перевазі та геніальності до бою, що врешті-решт далося взнаки в ринзі. Під час бою Лома не зміг перелаштуватися. Іноді здавалося, що Ломаченко не знає, як підібрати ключі до захисту Лопеса. Сам же американець, повторимось, був дуже зосередженим і вмотивованим.

4. Тактика

Команда Ломаченка, на чолі з його батьком-тренером перехитрила сама себе. Незрозуміло, чим Ломаченко займався в першій половині бою і чого вони чекали. Намагалися взяти змором? Занадто наївно! У боях такого рівня в профібоксі перемагає той, хто діє автивно та агресивно. В українця ж до 8 раунду не виходило навіть перебоксувати американця, за рахунок швидкості й роботи ніг.

5. Ломаченко - все ще ТОП-боксер, але шансів у гіпотитичному матчі-реванші в нього не буде

Саме так! Ломаченко вже 32. Ані швидшим, ані сильнішим він не стає. Лопес же, у свою чергу, отримав сьогодні фантастичний досвід, а головне упевненість і розумінні того, як перемагати Ломаченка. І йому лише 23!

P.S. Теофімо Лопес став тринадцятим абсолютним чемпіоном світу в еру 4-х поясів!

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