 Редкач: Ломаченку є, що втрачати, а Лопес голодний до великих перемог | Блоги | Champion.com.ua
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Редкач: Ломаченку є, що втрачати, а Лопес голодний до великих перемог

Сьогодні 15:37 Андрій Твердохліб 157 1
Український боксер уболіватиме за американця
Редкач: Ломаченку є, що втрачати, а Лопес голодний до великих перемог

Джерело - Чемпіон.

Напередодні об'єднавчого бою у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком і американцем Теофімо Лопесом головний редактор Чемпіона поспілкувався з Іванем Редкачем, у якого, м'яко кажучи, напружені стосунки з Ломою.

- Іване, чого очікуєте від бою?

- Це буде великий бій! Сподіваюся, що буде видовищно й безпощадно...Битва, так би мовити, двох поколінь, двох IQ.

- На Ваш погляд, як боксери побудують свої дії в ринзі?

- Важко сказати. Принаймні для мене це непередбачувано. Василь, безперечно, сильний боєць, але Теофімо йому не поступається, принаймні в жазі до перемоги. На мою думку, у Ломаченка більше страхів - йому є що втрачати.

- Які слабкі та сильні сторони обох боксерів відзначили б?

- Найслабша сторона Ломи - габарити. Сильна - фантастична швидкість і неперевершена робота ніг. Лопес - вибуховий панчер. Молодий і голодний до великих перемог. На мою думку, сильною стороною американця є непередбачуваність. Мені здається, Василю важко буде передбачувати дії Теофімо. Єдина слабка сторона Лопеса - досвід. 

- Ломаченко - беззаперечний фаворит бою, як на думку фахівців, так і на думку букмекерів. За рахунок чого у Лопеса можуть бути шанси на перемогу?

- Величезний плюс для американця - домашні стіни (поєдинок відбудеться в Лас-Вегасі, США - Чемпіон). Техніка, тактика та впевненість у собі. Головне, щоб не перегорів психологічно, але я впевнений, він впорається. У Лопеса є непогані шанси на перемогу - у нього для цього все є.

- Чи можуть зіграти ключову роль більші габарити америанського боксера?

- Швидше - так, ніж - ні. Сам Ломаченко неодноразово говорив у своїх інтерв'ю, що йому не дуже комфортно боксувати у цій вазі. Звісно ж, у таких випадках боксер пропускає більше.

- Ризикнете дати прогноз на бій?

- Хто не ризикує, той не п'є шампанського! Це не прогноз, це, радше, моє побажання. Бажаю перемогти сильнішому! Я вже неодноразово заявляв, що вболіватиму за Лопеса, і справа не в моїх особистих стосунках з Ломаченком. Це - спорт, і в кожного свій фаворит. У цьому поєдинку, мій фаворит - Теофімо Лопес!

Андрій Твердохліб, Чемпіон

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