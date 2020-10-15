Що буде з Ломаченком? ТОП-5 потужних нокаути Лопеса

Чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес, який стане наступним суперником Василя Ломаченка, володіє нокаутуючим ударом.

Ломаченко - Лопес: анонс і прогноз на чемпіонський бій

Американський боксер виграв усі 15 поєдинків на професійному ринзі. У 12 боях Теофімо відправляв суперників у нокаут. З 15 поєдинків за участі 23-річного Лопеса тільки два тривали понад шість раундів.

Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE

Удар Лопеса настільки сильний, що його суперники різко втрачають координацію. Відтак, Ломаченку буде дуже не просто.

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