Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко в свому telegram-каналі привітав співітчизників із Днем захисника України.

"Вітаємо з днем захисника України! Це свято героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй Вітчизні і гордості за неї! Це свято всіх, хто любить і захищає Україну. Ми всією душею і сердцем за тебе!", - йдеться в привітанні.

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