Джерело - Чемпіон.

Напередодні Крменчук у третьому матчі фінальної серії Української хохейної ліги вирвав перемогу в Донбасу.

Переможний гол у меншості на рахунку захисника Всеволода Толстушка за 2 хвилини до закінчення основного часу. Фантастичну гру продемонстрував капітан Кременчука Микола Кисельов - Толстушку залишалося лише підставити ключку.

Нагадаємо, Кременчук програв обидві домашні гри фіналу, проте зміг "зачепити" перший виїзний матч у Донбасу. Четверта гра серії відбудеться в середу, 14 жовтня на домашньому льоду Донбасу.

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