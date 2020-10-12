Відомий український блогер потрапив до заявки клубу Першої Ліги

Джерело - Чемпіон.

Відомий журналіст та блогер Дмитро Поворознюк потрапив до заявки рівненського Вереса на сезон у Першій лізі. Засновник YouTube-проєкту Трендець на сайті ПФЛ числиться у складі рівнян у якості півзахисника під №44.

33-річний уродженець Рівного Дмитро Поворознюк раніше заявляв про намір потрапити до професійного футбольного клубу. В одному з останніх своїх відео блогер розповів про те, як готується стати професійним футболістом.

Прессекретар ФК Верес Олексій Кривошеєв не підтвердив, але і не спростував інформацію про підписання Дмитра Поворознюка.

Своєю чергою, на офіційному сайті рівненського Вереса гравця з прізвищем Поворознюк наразі немає у складі команди.

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