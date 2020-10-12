Редкач висміяв Ломаченка: Продаються мегафутболки для вірян

Джерело - Чемпіон.

Скандальний український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) продовжує хайпувати навколо об'єднавчого поєдинку чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC Franchise в легкому дивізіоні Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) з володарем поясу IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).

Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE

Редкач у своєму Instagram анонсував продаж футболок із зображенням Ломаченко, який постав у образі Термінатора в православному одязі.

"Продаються мегафутболки для вірян православних, які люблять Термінатора і Матрицю в одній особі! Всі гроші підуть на благодійність".

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