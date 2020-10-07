Про нових учасників у Battle Mile, віртуального напарника для пробіжки та анонси забігів - Пейсмейкери

Джерело - Чемпіон.

У новому епізоді Пейсмейкери - найцікавіші новини зі світу бігу:

- скасували Чемпіонат Європи з кросу;

- вчені встановили, що якість бігу не залежить від положення рук;

- у Австрії стартував забіг на 3100 миль;

- нове дослідження довело - біг попереджає остеортроз;

- науковці встановили, як тренування впливають на мозок;

- Ольга Ляхова розкритикувала стадіон Кременчука;

- розробили гарнітуру, яка створює віртуального напарника для пробіжки;

- на Battle Mile тепер змагались вже вихованці ДЮСШ;

- і традиційні анонси - нічний старт в аеропорту, вертикальний забіг на дах та еко-трейл “Барви осені”.

У запис нахабно вривався ще один співведучий. Тому якщо будете слухати подкаст під час пробіжки, вам може здатися, що за вами женеться собака)

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