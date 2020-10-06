Реальні історії перемог вільних українців! Назвали дату виходу фільму про легендарних українців у НХЛ

3 грудня 2020 року відбудеться прем'єра фільму UKE. Його героями стануть зірки Національної хокейної ліги українського походження.

Їхні історії викликають захват та мотивують! Через відчай і біль до успіху, через свободу і жагу перемагати до тріумфу — їхні імена назавжди вписано в історію найвідомішої хокейної ліги — NHL. Іван Грецький, Орест Кіндрачук, Ерік Нестеренко, Іван Буцик, Руслан Федотенко та багато інших, що у різні епохи здобували світову славу за океаном. Неймовірні розповіді легенд NHL, чий приклад надихає світ! Настав час пишатися ними і на їхній рідній землі — в Україні.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua