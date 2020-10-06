 Реальні історії перемог вільних українців! Назвали дату виходу фільму про легендарних українців у НХЛ | Блоги | Champion.com.ua
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Реальні історії перемог вільних українців! Назвали дату виходу фільму про легендарних українців у НХЛ
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Реальні історії перемог вільних українців! Назвали дату виходу фільму про легендарних українців у НХЛ

Сьогодні 18:27 Valeriy Ruchka 112 0
Реальні історії перемог вільних українців! Назвали дату виходу фільму про легендарних українців у НХЛ
Реальні історії перемог вільних українців! Назвали дату виходу фільму про легендарних українців у НХЛ

3 грудня 2020 року відбудеться прем'єра фільму UKE. Його героями стануть зірки Національної хокейної ліги українського походження.

Їхні історії викликають захват та мотивують! Через відчай і біль до успіху, через свободу і жагу перемагати до тріумфу — їхні імена назавжди вписано в історію найвідомішої хокейної ліги — NHL.  Іван Грецький, Орест Кіндрачук, Ерік Нестеренко, Іван Буцик, Руслан Федотенко та багато інших, що у різні епохи здобували світову славу за океаном.  Неймовірні розповіді легенд NHL, чий приклад надихає світ! Настав час пишатися ними і на їхній рідній землі — в Україні. 

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