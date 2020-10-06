Джерело - Чемпіон.

Напередодні бою проти Віорела Сіміона за Інтернаціональний пояс WBO в легкій вазі Денис Берінчик звернувся до суперника.

"Віорел, ти готовий? Я чекаю на тебе", - заявив українець та показав, що чекаю на румуна в ринзі.

Нагадаємо, бій Берінчик - Сіміон відбудеться 8 жовтня в заміському комплексі Equides Сlub. Також у програмі шоу поєдинки проведуть: екс-чемпіон Європи Макс Бурсак (36-6-2, 16 КО), перспективний представник легкої ваги Василь Чеботар (5-0-0, 2 КО), Чемпіон України Мішико Беселія (20-1-0, 14 КО), Юрій Вишняков (5-0-0, 2 KO), Олександр Соломенніков (3-0-0, 1 КО), Данило Каплан (дебют на профі-ринзі) та ін.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua