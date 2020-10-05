Джерело - Чемпіон.

4 жовтня в італійському Лонато закінчився чемпіонат світу з картингу в найвищому класі KZ (50 к.с.).

Головною персоною турніру Лука Корберо - гонщик однією з найсильніших структур світу Tony Kart (там регулярно тренується Себастьян Феттель) і син засновника відомого місцевого клубу Південна Гарда і власника автодрому в Лонато.

Корберо полетів у бар'єри в боротьбі за 15 місце, а потім відірвав від розбитого карта бампер і повернувся на трек в очікуванні другого учасника зіткнення.

Про на цьому все не завершилося. Як тільки пілоти повернулися в закритий парк зав'язалася масова бійка між двома командами, яку практично 40 секунд не могли розняти

En de mafkees van mijn vorige tweet ging na de race gewoon verder. Had iemand die gozer niet alvast meteen naar het politiebureau kunnen escorteren? pic.twitter.com/9INoPaby5o — Rob van Gameren (@VanGamerenF1) October 4, 2020

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