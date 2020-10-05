Я давно готовий до чемпіонського бою, - Берінчик опублікував потужне відео

Джерело - Чемпіон.

8 жовтня в рамках боксерського шоу K2 Promotions Ukraine в Equides Сlub Інтернаціональний чемпіон за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (13-0-0, 7 КО) проведе захист титулу.

Протистоятиме Денису досвідчений боксер з Румунії Віорел Сіміон (22-3-0, 9 КО) на прізвисько "Бомбардувальник".

Напередодні бою Берінчик записав відео, в якому заявив, що готовий битися з будь-ким за чемпіонський пояс і пообіцяв видовищного бою проти румуна.

Також у програмі шоу поєдинки проведуть: екс-чемпіон Європи Макс Бурсак (36-6-2, 16 КО), перспективний представник легкої ваги Василь Чеботар (5-0-0, 2 КО), Чемпіон України Мішико Беселія (20-1-0, 14 КО), Юрій Вишняков (5-0-0, 2 KO), Олександр Соломенніков (3-0-0, 1 КО), Данило Каплан (дебют на профі-ринзі) та ін.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua