 Неділя, яку ми ніколи не забудемо! У європейському футболі відбулося відразу 5 мегасенсацій | Блоги | Champion.com.ua
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Неділя, яку ми ніколи не забудемо! У європейському футболі відбулося відразу 5 мегасенсацій

Сьогодні 18:00 Стас Лысак 1611 0
Неділя, яку ми ніколи не забудемо! У європейському футболі відбулося відразу 5 мегасенсацій

Джерело - Чемпіон.

Учора, 4 жовтня, відбувся один з найнеймовірніших ігрових днів в історії футболу. Так часто сенсаційних результатів ви не бачили давно.

1. Українські гранди паралельно втратили очки. Так останнім часом це не звучить так дивно, проте дві нічиї від ТОП-клубів УПЛ в один день це дійсно сенсація.

Нагадаємо, що Динамо не змогло перемогти Зорю, а Десна відібрала очки в Шахтаря.

2. Далі хочеться поговорити про АПЛ. Так найкраща ліга світу знову дивує увесь світ. Для початку варто сказати про "Робін Гудів" англійського футболу - Лестер.

У минулому турі "лиси" створили одну сенсацію - розгромили Манчестер Сіті з рахунком 5:2. Цей матч став по своєму особливим, але вже у вчорашньому матчі з Вест Гемом Лестер зазнав розгромної поразки, при тому, що в "молотобійців" до цього була лише одна перемога у трьох матчах. Не варто забувати, що Лестер зіграє із Зорею на груповому етапі Ліги Європи.

3. Через декілька годин після шоку в Лестері нас чекав ще один сюрприз, на цей раз від Моуріньо і компанії. Тоттенгем знищив колишню "особливого", Манчестер Юнайтед, з рахунком 6:1. Хоч "манкуніанці" і забили гол на першій хвилині, це не врятувало їх від лондонського катка, який роз'їхав підопічних Сульшера.

4. Проте фанати Манчестер Юнайтед не довго сумували, бо їх найбільший суперник, Ліверпуль, зазнав одну з найбільших поразок у своїй історії. Підопічні Юргена Клоппа пропустили аж 7 голів від Астон Вілли, які несподівано мають 3 перемоги у 3 матчах АПЛ. "Мерсесайдці" вперше пропустили 7 голів у Прем'єр-лізі, а Клопп вже пошкодував, що сказав про рекорди в новому сезоні.

5. На останок хочеться згадати циркову виставу, яку на пару розіграв Ювентус і Серія А. Якщо коротко, то місцевий уряд не випустив Наполі на матч з Юве, проте ні ліга ні туринці нічого не зробили, щоб перенести матч, натомість "Стара синьйора"виконала усі правила регламенту, приїхавши на матч і провівши на стадіоні 46 хвилин, у Twitter був викладений стартовий склад, а на матч навіть завели вболівальників.

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