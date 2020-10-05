Джерело - Чемпіон.

Astralis перемогла NAVI в гранд-фіналі 12-го сезону ESL Pro League.

Матч завершився з рахунком 3:2 на картах на користь данського колективу (0:1 через вихід "народжених перемагати" з верхньої сітки, 12:16 На Dust 2, 16:14 На Nuke, 22:19 на Train і 16:11 Overpass).

За перемогу Astralis отримає 99 тисяч доларів, виграш NAVI склав 54 тисячі доларів.

Дванадцятий сезон ESL Pro League для команд з Європи та СНД пройшов з 1 вересня по 4 жовтня. 16 команд розіграли 450 тисяч доларів.

Раніше в Україні представили п'яту кібербаскетбольну команду.

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