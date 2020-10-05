Її рекорд досі недосяжний. Інесса Кравець святкує день народження

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 жовтня, святкує свій 54-й день народження легендарна українська стрибунка довжину та потрійним стрибком Інесса Кравець.

Олімпійська чемпіонка Атланти-1996 у потрійному стрибку. Срібна призерка Олімпійських ігор у Барселоні-1992 у стрибках в довжину. Чемпіонка світу та Європи.

Світовий рекорд Кравець у потрійному стрибку 15,50 м), який вона встановила на чемпіонаті світу 1995 року в Гетеборзі, не побитий до сьогодні.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua