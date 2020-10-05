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Її рекорд досі недосяжний. Інесса Кравець святкує день народження

Вчора 23:13 Valeriy Ruchka 2087 0
Її рекорд досі недосяжний. Інесса Кравець святкує день народження

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 жовтня, святкує свій 54-й день народження легендарна українська стрибунка  довжину та потрійним стрибком Інесса Кравець.

Олімпійська чемпіонка Атланти-1996 у потрійному стрибку. Срібна призерка Олімпійських ігор у Барселоні-1992 у стрибках в довжину. Чемпіонка світу та Європи. 

Світовий рекорд Кравець у потрійному стрибку 15,50 м), який вона встановила на чемпіонаті світу 1995 року в Гетеборзі, не побитий до сьогодні.

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