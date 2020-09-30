Джерело - Чемпіон.
У матчі-відповіді фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів угорський Ференцварош, який очолює Сергій Ребров, розписав нічию з Мольде і здобув путівку в груповий етап ЛЧ.
Уболівальники та журналісти влаштували фантастичну овацію головному тренеру команди.
EUPHORIA 🤩— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) September 30, 2020
Check out the CELEBRATION on video! 📹#fradi #ftc #ferencvaros #UCL pic.twitter.com/lDZ5L0DYZn
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