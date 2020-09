У матчі-відповіді фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів угорський Ференцварош, який очолює Сергій Ребров, розписав нічию з Мольде і здобув путівку в груповий етап ЛЧ.

Уболівальники та журналісти влаштували фантастичну овацію головному тренеру команди.

EUPHORIA 🤩

Check out the CELEBRATION on video! 📹#fradi #ftc #ferencvaros #UCL pic.twitter.com/lDZ5L0DYZn