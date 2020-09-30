Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів угорський Ференцварош, який очолює Сергій Ребров, розписав нічию з Мольде і здобув путівку в груповий етап ЛЧ.

Уболівальники та журналісти влаштували фантастичну овацію головному тренеру команди.

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