Джерело - Чемпіон.

Сьогодні святкує свій 30-річний ювілей хавбек збірної України та бельгійського Гента Роман Безус.

Вихованець кременчуцького футболу пограв за Кремінь, Ворсклу, київське Динамо, Дніпро та бельгійський Сент-Трійден. Напевне, найбільш успішним періодом у кар'єрі світловолосого півзахисника була полтавська Ворскла. Безус був справжнім лідером полтавців і разом з командою виграв Кубок України в 2009 році. Свій найкращий гол футболіст також забив за полтавську команду.

Просто неймовірна бісіклета у ворота харківського Металіста.

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