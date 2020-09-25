Джерело - Чемпіон.

Пілот Макларена Ландо Норріс під час перевірки радіо на Гран-прі Тоскани заспівав вірусну пісню.

Інтернет швидко облетів цей випадок і з Ладно почали робити відеомеми.

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