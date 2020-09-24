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Динамо дотиснуло Гент у кваліфікації Ліги чемпіонів
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Луческу побив рекорд Лобановського 19-річної давнини
Сьогодні 08:55 2605
Гент - Динамо Київ 1:2: огляд матчу
Сьогодні 06:11 2441
Рієка - Колос: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 01:10 2383
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Сьогодні 00:35 1946
Гент - Динамо: відео голів і огляд матчу
Вчора 23:59 3763
Ліга чемпіонів. Гент - Динамо Київ 1:2. Як це було
Вчора 23:52 21361
Рух – Шахтар 1:1. Огляд матчу
Вчора 23:12 916
ВІДЕО. Супряга завдяки системі VAR вивів Динамо вперед
Вчора 22:42 1872
Рух відібрав очки у Шахтаря в 2 турі УПЛ
Вчора 20:55 1095
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Українці - призери у Стамбулі, Римі та Болгарії - Пейсмейкери
Українці - призери у Стамбулі, Римі та Болгарії - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Сьогодні 07:46 203
Українці тягнуть Ференцварош в Лігу чемпіонів. Зубков заробив пенальті - Харатін реалізував
Українці тягнуть Ференцварош в Лігу чемпіонів. Зубков заробив пенальті - Харатін реалізував Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:57 855
Відео дня. Де Пена знущальним ударом приніс перемогу Динамо та наблизив киян до Ліги чемпіонів
Відео дня. Де Пена знущальним ударом приніс перемогу Динамо та наблизив киян до Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:08 1025
ВІДЕО. Супряга завдяки системі VAR вивів Динамо вперед
ВІДЕО. Супряга завдяки системі VAR вивів Динамо вперед Андрій Твердохліб
Вчора 22:42 1871
Колос та Десна зустрілися в аеропорту перед вильотом на матчі Ліги Європи
Колос та Десна зустрілися в аеропорту перед вильотом на матчі Ліги Європи Стас Лысак
Вчора 15:00 1443
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів
Ретро дня. 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 14:47 4010
Якщо ви продасте Ярмоленка, ми будемо бунтувати, - фанати Вест Гема запалюють у Твіттері
Якщо ви продасте Ярмоленка, ми будемо бунтувати, - фанати Вест Гема запалюють у Твіттері Стас Лысак
Вчора 14:00 5026
У чемпіонаті Естонії гравця замінили на 13-й секунді - причина в регламенті
У чемпіонаті Естонії гравця замінили на 13-й секунді - причина в регламенті Андрій Твердохліб
Вчора 12:09 1635
Лунін зробив неймовірний сейв на тренуванні Реалу
Лунін зробив неймовірний сейв на тренуванні Реалу Стас Лысак
Вчора 12:00 5765 1
Феєрія Ярмоленка: шедевральний пас, пенальті та найвища оцінка за матч проти Халла
Феєрія Ярмоленка: шедевральний пас, пенальті та найвища оцінка за матч проти Халла Андрій Твердохліб
Вчора 07:16 4952
Гра Другої ліги в Харкові закінчилася скандалом, відомому журналісту сказали заткнутися
Гра Другої ліги в Харкові закінчилася скандалом, відомому журналісту сказали заткнутися Андрій Твердохліб
22.09.2020 21:41 3166 1
Мрії здійснюються! Ібрагімович подарував футболку своєму юному фанату
Мрії здійснюються! Ібрагімович подарував футболку своєму юному фанату Андрій Твердохліб
22.09.2020 18:47 785
В Росію не поїду, в Динамо не піду - Богдан Бутко
В Росію не поїду, в Динамо не піду - Богдан Бутко Valeriy Ruchka
22.09.2020 11:39 4156
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Ломаченко - Лопес: що вам потрібно знати перед боєм Андрій Твердохліб
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Українці - призери у Стамбулі, Римі та Болгарії - Пейсмейкери

Сьогодні 07:46 Valeriy Ruchka 205 0
Українці - призери у Стамбулі, Римі та Болгарії - Пейсмейкери

У новому епізоді подкасту Пейсмейкери - останні новини зі світу бігу:

Олімпіада в Токіо відбудеться за будь-яких умов;

Встановили 4 нових світових рекорди;

Вікторія Ткачук з тріумфом повернулася на бігову доріжку;

Випустили кросівки на честь Кіпчоге;

А Саломон презентував бігове взуття, що повністю переробляється;

Українці - призери у Стамбулі, Римі та Болгарії;

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А в Тернополі провели традиційні змагання з бігу пересічною місцевістю.

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