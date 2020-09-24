Українці - призери у Стамбулі, Римі та Болгарії - Пейсмейкери

У новому епізоді подкасту Пейсмейкери - останні новини зі світу бігу:
Олімпіада в Токіо відбудеться за будь-яких умов;
Встановили 4 нових світових рекорди;
Вікторія Ткачук з тріумфом повернулася на бігову доріжку;
Випустили кросівки на честь Кіпчоге;
А Саломон презентував бігове взуття, що повністю переробляється;
Українці - призери у Стамбулі, Римі та Болгарії;
Анна Рижикова перемогла на Міжнародному турнірі;
У Ковелі відбувся Чемпіонат України з напівмарафону;
А в Тернополі провели традиційні змагання з бігу пересічною місцевістю.
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