Українці - призери у Стамбулі, Римі та Болгарії - Пейсмейкери

У новому епізоді подкасту Пейсмейкери - останні новини зі світу бігу:

Олімпіада в Токіо відбудеться за будь-яких умов;

Встановили 4 нових світових рекорди;

Вікторія Ткачук з тріумфом повернулася на бігову доріжку;

Випустили кросівки на честь Кіпчоге;

А Саломон презентував бігове взуття, що повністю переробляється;

Українці - призери у Стамбулі, Римі та Болгарії;

Анна Рижикова перемогла на Міжнародному турнірі;

У Ковелі відбувся Чемпіонат України з напівмарафону;

А в Тернополі провели традиційні змагання з бігу пересічною місцевістю.

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