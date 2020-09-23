Джерело - Чемпіон.

Цікавий епізод трапився у матчі 21 туру естонської Майстрілігі між Левадією та Німме Калью.

16-річного футболіста гостей Лаурі Суупа було замінено вже на 13-й секунді гри. Але сталося це не через ігрові причини. Таким чином Німме Калью обійшов регламент, за яким у стартовому складі має бути два власних вихованці (зіграти весь матч повинен хоча б один).

Цікаво, що більше гості не зробили жодної заміни, через спалах у таборі команди коронавірусу.

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