Джерело - Чемпіон.

Футболіст Мілана Златан Ібрагімович ощасливив свого юного фаната з Ірландії.

Відразу після матчу Ліги Європи Шемрок Роверс - Мілан (0:2) форвард господарів Аарон Грін попросив Златана обмінятися футболками. Все заради хлопчика за воротами. Це був син Гріна.

Юнак займається в академії Шемрока і є особистим фанатом Ібрагімовича. На матчі ні він, ні хто-небудь з академії команди не повинен був працювати в ролі болбоїв. Але Аарон домовився із клубом, і його сина відправили за ворота.

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