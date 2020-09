Неприємний інцидент трапився після матчу 1-го раунду Кубка Німеччини, в якому Динамо Дрезден розгромило Гамбург (4:1).

Захисник Гамбурга Тоні Ляйстнер після гри влаштував бійку на трибуні. Він піднявся на сектор уболівальників господарів і штовхнув одного з фанів, а далі повалив його на землю.

Бійку вдалося розняти за допомогою втручання стюардів та інших уболівальників. Гравець пізніше зазначив, що вболівальники ображали його сім'ю.

Unbelievable scenes as Hamburg were knocked out by Dresden in the Cup pic.twitter.com/TWtXEM7NxI