Опубліковано останні слова іранського чемпіона перед стратою

Джерело - Чемпіон.

До організації із захисту прав людини потрапив аудіозапис останніх слів страченого чемпіона Ірану з греко-римської боротьби Навіда Афкарі.

Це послання спортсмен залишив для всіх жителів своєї країни за кілька днів до смерті.

В Ірані стратили чемпіона з греко-римської боротьби

"Скажіть усім, що в XXI столітті, з усіма розмовами про права людини і деклараціями в ООН, стратили невинну людину. Якщо це станеться, знайте, що ви стратили невинну людину, яка боролася і докладала усіх зусиль, щоб її почули. Але ніхто і не хотів слухати. З першого дня мого арешту я і моя сім'я брали участь в постановочному шоу з суддями. Спектакль, в якому ми стали їх маріонетками, закінчився. Пам'ятайте, що єдина сила, яка у нас є - це сила голосу волелюбних людей ", - йдеться у записі.

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