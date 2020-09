З'явилося відео сутички Сона і Льоріса в роздягальні Тоттенгема

Компанія Amazon Prime опублікувала уривок з документального серіалу про Тоттенгем "All or Nothing: Tottenham Hotspur".

У короткому ролику показали, що відбувалося в роздягальні команди після закінчення першого тайму матчу 33-го туру АПЛ проти Евертона (1:0), який відбувся в липні. На відео видно, як голкіпер "шпор" Уго Льоріс емоційно пред'являє претензії нападнику Сон Хін-Міну.

Воротар був незадоволений тим, що корейський футболіст не відпрацював в обороні в одному з моментів. Гравці сперечалися на підвищених тонах, поки між ними не встали інші футболісти Тоттенгема. Заспокоювати Сона і Льоріса довелося навіть Жозе Моурінью.

"Make the run for the team!”



Son Heung-min feels the fury of Hugo Lloris at half-time for not tracking back!



The final 3 episodes of #AllorNothingSpurs drop Monday 🎬 pic.twitter.com/d2ll6o1oWy