Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру жіночого чемпіонату Франції між Ліоном і Реймсом (3:0) стався шокуючий епізод.

19-річна захисниця Ліона Сельма Баша в компенсований до другого тайму час влетіла ногою в голову 23-річної костариканської нападниці Реймса Мелісси Еррери.

Арбітр без вагань показав француженці червону картку, а Ерреру забрали з поля на ношах і відвезли до лікарні.

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