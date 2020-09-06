Мо Фара буде пейсмейкером у Лондоні, Болт заразився COVID-19 - подкаст Пейсмейкери

У новому епізоді подкасту Пейсмейкери - новини зі світу бігу:
Кожен зможе побити світовий рекорд Берлінського марафону;
Мо Фара буде пейсмейкером у Лондоні;
Перевершити себе - UTMB за 20 годин;
Болт заразився COVID-19;
Дослідники визначили, що краще їсти напередодні марафону;
В Ужгороді встановили рекорд з найтривалішого бігу;
На соціальні мережі українці витрачають у 8 разів більше часу, ніж на біг;
В Україні вперше відбулася популярна міжнародна гонка з перешкодами Spartan Race;
Вийшла друком дебютна українська книга про біг для дітей.
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