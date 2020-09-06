Мо Фара буде пейсмейкером у Лондоні, Болт заразився COVID-19 - подкаст Пейсмейкери

У новому епізоді подкасту Пейсмейкери - новини зі світу бігу:

Кожен зможе побити світовий рекорд Берлінського марафону;

Мо Фара буде пейсмейкером у Лондоні;

Перевершити себе - UTMB за 20 годин;

Болт заразився COVID-19;

Дослідники визначили, що краще їсти напередодні марафону;

В Ужгороді встановили рекорд з найтривалішого бігу;

На соціальні мережі українці витрачають у 8 разів більше часу, ніж на біг;

В Україні вперше відбулася популярна міжнародна гонка з перешкодами Spartan Race;

Вийшла друком дебютна українська книга про біг для дітей.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua