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Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру

Вчора 22:12 Андрій Твердохліб 295 0
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо першим із радянських клубів зіграло офіційний міжнародний поєдинок проти європейського суперника - і здобуло переконливу перемогу над північноірландським Колрейном - 6:1.

Дублем відзначились Біба та Серебрінников, по голу забили Базилевич та Хмельницький.

Кубок кубків-1965/66 (1/16 фіналу, перший матч)
Колрейн (Північна Ірландія) - Динамо (Київ, Україна) - 1:6 (0:4)

Голи: 0:1 - 14' Біба, 0:2 -  34' Базилевич, 0:3 - 40' Хмельницький, 0:4 - 44' Серебряніков, 0:5 - 52' Біба, 0:6 - 63' Серебряніков, 1:6 - 66' Карлі

Колрейн: В. Хантер, Маккарді, Кемпбелл, Мюррей, А. Хантер, Пікок (к), Кінселла, Карлі, Холлідей, Данлоп, Ірвін.

Динамо: Банніков, Щегольков, Соснихін, Турянчик, Островський, Сабо, В. Левченко, Базилевич, Серебряников, Біба (к), Хмельницький.

 

 

 

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