Джерело - Чемпіон.

Чинний чемпіон України донецький Шахтар потрапив до когорти найтитулованіших клубів світу в XXI сторіччі.

Відповідний підрахунок зробило авторитетне німецьке видання Transfermarkt.

Гірники з 33 титулами посідають високе 6 місце. Лідером же є єгипетський Аль-Ахлі, який здобув 41 трофей у цьому сторіччі. Європейські гранди Баварія та Реал на 2 та 4 сходинці відповідно. Мадридський Реал лише 11-й. Досить високо в рейтингу київське Динамо. У киян 25 трофєїв і 14 сходинка. Також слід відзначити 9 місце молдовського Шерифа, у якого 33 титули.

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